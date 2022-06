Cade dal terrazzo mentre cerca di entrare nella casa del padre dopo la lite

Dal brutto rapporto familiare alla brutta caduta. La Polizia di Pisa è intervenuta ieri sera, 6 giugno, intorno alle 19.30, presso un'abitazione a Porta a Mare, a seguito di una chiamata per una lite. Fra padre e figlio, hanno ricostruito gli agenti, ci sono forti dissapori. Il secondo, inoltre, è un soggetto già noto agli operatori. Quando le volanti sono intervenute sul posto lo hanno rintracciato sul retro del condominio, riverso a terra, dolorante alla gamba destra per una caduta. La ricostruzione quindi è la seguente: il ragazzo avrebbe cercato di entrare con forza nell'appartamento del padre, ma trovando la porta chiusa a chiave alla fine avrebbe provato a passare dal terrazzo del primo piano, finendo per precipitare a terra. Sul posto è intervenuto il 118 per il trasporto al Pronto Soccorso.