Santa Croce, cade dal tetto mentre lavora: operaio in ospedale

Per il recupero della persona sono intervenuti i Vigili del Fuoco. E' successo nel primo pomeriggio in via San Tommaso

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, in via San Tommaso a Santa Croce sull'Arno. Durante un intervento su un tetto, un operaio è caduto da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pisa, coadiuvati dall'autoscala di Empoli, hanno proceduto al recupero dell'infortunato, affidandolo alle cure del 118. La persona soccorsa é rimasta sempre cosciente durante i soccorsi. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'evento.