Cadono frammenti dal sottovia autostradale a Migliarino: via alle manutenzioni

Sono stati attivati tempestivamente i lavori al sottovia autostradale di via Piaggia a Migliarino, nel Comune di Vecchiano, da parte di Salt, su segnalazione dell'amministrazione che ha disposto pertanto delle modifiche alla viabilità che saranno in vigore fino al prossimo 31 ottobre.

"Lunedì scorso abbiamo segnalato a Salt la caduta di porzioni di calcestruzzo dal sottovia autostradale, dopo aver effettuato anche un sopralluogo sul posto; la società è prontamente intervenuta per controllare lo stato di sicurezza dell’infrastruttura e ha rilevato la necessità di provvedere ad un intervento manutentivo che implica delle modifiche alla viabilità", spiega il Sindaco Massimiliano Angori.

Nello specifico, fino a giovedì 29 ottobre sarà in vigore il senso unico alternato con movieri in via di Piaggia, in corrispondenza del sottovia autostradale. Nei giorni di venerdì 30 e sabato 31 ottobre la strada di via di Piaggia sarà chiusa al traffico veicolare, con interruzione fisica in corrispondenza del sottovia autostradale, ferma restando la facoltà di accesso ai residenti e domiciliati frontisti.