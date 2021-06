Cade da un albero a Peccioli: trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello

Intervento di soccorso d'urgenza a Peccioli, nel pomeriggio di oggi 2 giugno, per la caduta da un albero di un 65enne. Secondo quanto si apprende sul posto, poco dopo le ore 15, è intervenuta l'auto medica di Peccioli. Nella prima chiamata al 118 si parlava di trauma cranico e probabile afasia del paziente, per il quale è stato attivato il trasporto in Pronto Soccorso a Cisanello in codice rosso. Era stato richiesto l'intervento anche dell'elisoccorso, che però non era disponibile.