Intervento questa mattina, 12 marzo, intorno alle 10 in via Repubblica Pisana a Marina di Pisa, per i Vigili del fuoco di Pisa a causa di un dissesto statico. Una gronda e parti di calcestruzzo si sono distaccate dalla facciata di un edificio, la squadra ha così rimosso le parti pericolanti e transennato l'area sottostante.