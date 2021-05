E' successo intorno alle 14.30 in via Matteotti, località Pian di Noce

Intorno alle ore 14.30, in via Matteotti a Vicopisano, si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto due persone. Secondo le prime informazioni c'è stata una loro caduta da un'altezza di circa 5 metri. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 in codice giallo.