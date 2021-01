Incidente sul lavoro lungo viale D'Annunzio: ferito 56enne

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 gennaio, a Marina di Pisa, lungo viale D'Annunzio, in una ditta di nautica. Secondo quanto comunicato dal 118, intervenuto sul posto con la Pubblica Assistenza Litorale Pisano e la Misericordia di Pisa, un uomo di 56 anni, residente nella città della Torre, è caduto da un'altezza di due-tre metri ed ha riportato un trauma cranico. E' stato così trasportato all'ospedale Cisanello in codice giallo per le cure del caso.