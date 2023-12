"Caduti due pannelli del controsoffitto di un corridoio al Liceo Buonarroti"

Un altro episodio che denota le carenze strutturali del Liceo scientifico 'Buonarroti', al Concetto Marchesi a Pisa. A denunciare l'accaduto con una lettera inviata ai giornali sono i quattro rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto.

"Sabato 2 dicembre, durante l’orario scolastico, due pannelli del controsoffitto di un corridoio si sono staccati, rovinando a terra con un gran fracasso, udito chiaramente in tutte le classi del piano e non solo. L’area è stata delimitata da nastri e interdetta all’accesso, così come le aule che insistono su quel tratto di corridoio. Come genitori, ancora una volta ci siamo ritrovati a dire 'Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno!'" raccontano i rappresentanti.

"Ma quanto pesano questi pannelli? Perché si sono staccati dal controsoffitto? Cosa sarebbe successo se fossero caduti in testa a uno studente, a una studentessa, a un docente o una docente, o a un membro del personale ATA? Il vento di sabato scorso è stato molto forte: ma non è un dovere della scuola garantire la sicurezza dei nostri ragazzi a prescindere dalle condizioni meteo? Inoltre, questo è solo l'ultimo di un elenco di episodi preoccupanti - denunciano i genitori - risale ad appena un mese fa un'ispezione ai Vigili del fuoco, allertati perché, letteralmente, pioveva dentro alcune aule, con acqua che filtrava copiosa lungo muri e pilastri. Stando alle dichiarazioni della Provincia, proprietaria dell’immobile, a seguito di quel sopralluogo si è provveduto ad un intervento di emergenza, mirante a ripristinare l’impermeabilizzazione di alcune parti. Rimangono però molti dubbi sia sull'efficacia di tale intervento, che sul perché piovesse anche in stanze che sono state ristrutturate recentemente".



"Sabato scorso, a seguito del distacco dei pannelli, i Vigili del fuoco sono nuovamente intervenuti su richiesta della Dirigenza; adesso siamo in attesa di capire quali saranno gli accorgimenti necessari a ripristinare una situazione di sicurezza che attualmente risulta del tutto incerta - proseguono i rappresentanti dei genitori - dalle famose lastre di vetro di un lucernario, che nel marzo del 2015 si schiantarono a terra in un’aula che incredibilmente era vuota, alle numerose segnalazioni degli studenti di infiltrazioni di acqua, anche in vicinanza di impianti elettrici, il Liceo Buonarroti è ormai da molti anni una bomba o orologeria. Al di là del fatto che l'edificio venga 'rattoppato' ogni poche settimane per un motivo o per un altro, che venga ricostruito lì dove si trova adesso rispettando o altrove, trovando nel frattempo una soluzione alternativa per qualche anno alla numerosa popolazione studentesca, quello che come genitori ci interessa al di sopra di ogni altra cosa è che i nostri figli e le nostre figlie possano andare a scuola serenamente e in sicurezza, senza che si debba temere per la loro integrità fisica".



I quattro rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto chiedono "che la Provincia di Pisa renda pubblici tutti i verbali di Vigili del fuoco degli ultimi anni. Al contempo, come genitori siamo pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare una situazione che è ormai totalmente inaccettabile".