Lungarni: studente precipita dalle spallette

Ancora una caduta dalle spallette intorno alle tre della notte scorsa sui lungarni a Pisa. A precipitare un giovane studente spagnolo, in città per il progetto Erasmus, che al momento del volo era in compagnia di altri connazionali. Il giovane è svenuto in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenuti, Vigili del fuoco, Polizia di Stato e sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto al pronto soccorso per le cure del caso.