Lungarno Pacinotti: giovane americana cade dalle spallette

Ancora una caduta dalle spallette dei lungarni stanotte, poco dopo la mezzanotte. A precipitare, all'altezza di Lungarno Pacinotti, nella zona di Ponte di Mezzo, una ragazza americana di 27 anni, in Italia per turismo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pisa.

La giovane, seppure in stato confusionale, ha collaborato durante il recupero ed è stata così riportata sulla sede stradale con il verricello per essere poi affidata alle cure del 118. Nella caduta avrebbe riportato fratture facciali, contusione cerebrale ed un pneuma toracico. Stamani sarà sottoposta ad operazione chirurgica.



Secondo quanto riferito da un passante che ha visto cadere la ragazza e ha avvisato la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con una pattuglia della Squadra Volanti, la giovane avrebbe perso l'equilibrio mentre si stava scattando alcuni selfie con il cellulare.