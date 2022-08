Cade dalle spallette sul lungarno Pacinotti per aiutare un'amica incauta

Un gesto generoso, seppure pericoloso, che per poco non si trasforma in tragedia. La scorsa notte un giovane studente universitario brasiliano di 26 anni è caduto dalle spallette dell'Arno in centro a Pisa, nei pressi di Piazza Garibaldi, lato lungarno Pacinotti. Era circa l'una e mezzo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 per il trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello. Le ferite riportate dal ragazzo non sono lievi, ma non è in pericolo di vita. E' stato tenuto in osservazione presso la shock room, oltre le necessarie medicazioni.

Secondo al ricostruzione dei fatti, come purtroppo in molti casi, c'entra l'alcol. Ma non per la vittima. Il giovane era in compagna di due colleghi studenti stranieri. Un'amica, pur avendo bevuto, si sarebbe sistemata sulla spalletta in modo che il 26enne ha ritenuto pericoloso. Così, per riportarla in condizioni di sicurezza, è passato dall'altra parte appoggiandosi al sostegno oltre il parapetto. Purtroppo qualcosa è andato storto e il giovane ha perso l'equilibrio, precipitando sul cemento sottostante. Dopo alcuni momenti in cui è rimasto immobile si è rialzato dolorante, riuscendo a raggiungere di nuovo il lungarno. A quel punto è arrivata l'ambulanza, che nel mentre era stata allertata.