Ancora agitate le notti pisane dopo la rissa scoppiata venerdì notte in piazza Garibaldi che ha portato quattro feriti in ospedale. Nella notte scorsa, tra sabato 29 e domenica 30 luglio, nuovi interventi delle forze dell'ordine.



Nel primo caso, intorno alla mezzanotte, personale della Polizia di Stato, impiegato nei servizi di movida, ha soccorso un ragazzo tunisino ferito ad una mano: il giovane ha riferito agli agenti che poco prima in zona Lungarno Mediceo era stato aggredito da due ragazzi extracomunitari.



Sempre nella stessa notte due giovani tunisini sono caduti dalle spallette in circostanze da chiarire. Entrambi hanno riferito alla Polizia di non essere stati colpiti con bottiglie o armi da taglio. Hanno riportato lesioni severe, giudicate guaribili in 40 giorni.



Per entrambi i fatti sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile per ricostruire l'esatta dinamica e chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi.