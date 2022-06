Ragazza caduta dalle spallette durante la Luminara al Ponte della Fortezza

Dopo gli episodi di aprile e maggio, anche per la notte pisana più importante di giugno e dell'anno, San Ranieri, si è verificata una caduta dalle spallette. Era passata la mezzanotte da circa mezz'ora quando all'altezza del Ponte della Fortezza una ragazza è precipitata, con subito allertati i soccorsi del 118.

Per un'eventualità simile, dato il grande afflusso di persone previsto, era stato predisposto il pronto intervento dal fiume, grazie ad un mezzo natante alluvionale dei Vigili del Fuoco. E' così che i sanitari sono stati trasportati sul luogo dove si trovava la malcapitata, permettendo un'azione tempestiva. L'intervento è avvenuto in coordinamento con la squadra di terra della Pubblica Assistenza, insieme alla squadra di tre volontari della Croce Rossa Italiana Opsa.

La giovane, al momento dei soccorsi, era cosciente e lamentava dolori al bacino, è sempre stata cosciente, sotto shock ma comunicante, non è quindi apparsa in pericolo di vita. Poi c'è stato il trasporto in ospedale.