Volterra, cade durante una visita sulla torre: interviene l'elisoccorso

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 2 ottobre in piazzetta San Michele a Volterra dove una persona, durante una visita turistica alla torre, è caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi. Durante l'intervento i Vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra hanno assicurato una fascia di sicurezza intorno alla torre per eventuali cadute di frammenti di laterizio. La persona soccorsa è stata poi verricellata da Pegaso e condotta in ospedale.