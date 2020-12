Persona cade in Arno: recuperata dai Vigili del fuoco

Momenti concitati questa sera, 14 dicembre, intorno alle 20 sui lungarni, dove una persona, per cause in corso di accertamento, sarebbe finita in Arno, all'altezza di Ponte di Mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recuperato la persona dalle acque del fiume affidandola in seguito ai soccorsi del 118. Sul posto anche la Polizia di Stato.