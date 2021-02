Tre pasticcerie di Pisa in gara a 'Cake Star'

Nuova vetrina televisiva per Pisa. La città ha ospitato la sfida tutta dolcezza fra tre pasticcerie locali per aggiudicarsi la puntata di 'Cake Star', la nota trasmissione condotta dalla comica Katia Follesa e dal maestro pasticciere Damiano Carrara. Per quest'ultimo un ritorno in Toscana, date le sue origini lucchesi.

"In gara - recita l'introduzione della puntata - l'ex giramondo Massimiliano, l'ex psicologa Candida e l'ex ciclista Marco: chi vincerà l'ambito trofeo?". Anche il sindaco di Pisa Michele Conti ha salutato con favore l'appuntamento: "Un altro programma di successo ha scelto la nostra città come location di una gustosa puntata" ha scritto su Facebook. La messa in onda sul canale Real Time (il 31 del digitale) è prevista per stasera, venerdì 5 gennaio, alle ore 21.20.