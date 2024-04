Calci: conclusi i lavori alla scuola elementare

L’amministrazione comunale di Calci esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori che hanno interessato l’edificio della scuola primaria di Calci. I lavori hanno riguardato la sistemazione della copertura e delle gronde, per risolvere i problemi di alcune piccole infiltrazioni, cui si sono aggiunti altri interventi manutentivi al cortile ed alla recinzione esterna. Il lavoro complessivo, che ha comportato un investimento di oltre 30mila euro solo per la copertura, consente ai bambini e alle bambine di Calci di frequentare una scuola più sicura ed anche bella e colorata, all’altezza dell’importante funzione che svolge per la loro crescita.