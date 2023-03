Calci: sentieri e aree sosta riqualificati sul Monte Pisano

Grazie ad un finanziamento di 73mila euro, sono stati portati a conclusione in questi giorni sul Monte Pisano importanti lavori di sistemazione e pulizia lungo i sentieri CAI 131 (Foce Castagnolo - Campo di Croce) e CAI 133 (Via Vecchia Lucchese), con il completo recupero e allestimento di tre punti di sosta/aree pic-nic: Canniccio di Riseccoli, Riparo di Fonte a Noce e Canniccio di Foce Castagnolo.

Dal punto di vista delle strutture, l'opera più consistente è avvenuta sul Canniccio di Foce Castagnolo che, prima dei lavori, era quasi distrutto e completamente ricoperto dalla vegetazione. Oggi si presenta totalmente rinnovato all'esterno, consolidato dal punto di vista strutturale, reso accessibile e quindi fruibile, con spazi esterni adeguati ad ospitare anche un elevato numero di escursionisti e sportivi del Monte. Anche le altre strutture sono state oggetto di importanti manutenzioni per migliorarne la fruibilità a beneficio di tutti. Inoltre, in queste tre punti di sosta, è stato effettuato il decespugliamento delle aree contigue ai fabbricati invase dalla vegetazione arbustiva e sono state realizzate staccionate, posizionate bacheche in legno e tabelle identificative, oltre al recupero di muretti a secco ed al posizionamento di gruppi pic-nic formati da tavoli e panchine in legno.

"Una delle prime opere - commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della Giunta comunale - che ho inaugurato come sindaco nel primo anno del mio mandato fu il recupero del Riparo di Fonte a Noce. Oggi, ormai prossimi alla scadenza dei mandati amministrativi, ecco un altro intervento importante e strategico sia per i tanti appassionati del nostro territorio che in chiave di sviluppo turistico. Ed è certamente questo il più importante 'scatto' che abbiamo voluto dare alla promozione del territorio: affiancare alla storica promozione legata alla Certosa quella per il turismo verde e sportivo. Ed i risultati ci stanno dando ragione".

Importanti azioni di pulizia si sono avute anche sui due sentieri, 131 e 133, molto frequentati e strategici per tutta la sentieristica del Monte Pisano. Gli operai forestali hanno provveduto alla liberazione dei tracciati dalla vegetazione arbustiva, al taglio di piante secche o troncate, alla sistemazione del piano viario per il recupero della larghezza del tracciato con piccole opere di zappettatura, alla realizzazione di staccionate, scalini e palizzate in legno, queste ultime a contenimento delle scarpate di monte e di valle, al posizionamento di frecce indicatrici e bacheche informative.

Queste opere, di 'Realizzazione e miglioramento di una parte di sentieristica nel comprensorio del demanio regionale dei monti pisani – Comune di Calci', sono state finanziate grazie alla Sottomisura 8.5 del Psr 2014-2025, su progetto del Settore 5 del Comune di Calci.