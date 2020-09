Calciatore positivo al Covid, squadra in quarantena: a rischio i test d'ingresso all'Università

Un calciatore positivo nelle file del Pisa Ovest dopo una vacanza in Sardegna e la squadra finisce in quarantena. La notizia trova spazio sui quotidiani locali. Nonostante i tamponi siano negativi per i compagni di squadra è scattato l'isolamento con ripercussioni sulla vita sociale e soprattutto scolastica dei giovani calciatori, alcuni dei quali vedono l'impossibilità di partecipare ai test di ammissione all'Università. Non tutti i test infatti si svolgono a distanza, alcuni in presenza, come quelli di Medicina. E così chi magari ha passato l'estate sui libri si vede sfumare la possibilità di proseguire il percorso di studi tanto sognato. Una situazione che provoca dispiacere nelle famiglie dei ragazzi ma anche nella società sportiva.

(foto d'archivio)