Us Pontedera, due calciatori positivi al Covid: squadra in quarantena

Due giocatori dell'Us Pontedera positivi al Coranvirus. Lo rende noto la società attraverso le proprie pagina social. La squadra è stata messa in quarantena. "A seguito degli ultimi tamponi effettuati - si legge - sono emersi due casi positivi di Covid-19. La squadra è stata messa subito in quarantena in una struttura protetta come da disposizioni FIGC".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ragazzi risultati negativi potranno comunque allenarsi "come scritto nel protocollo FIGC. Alla squadra - si legge ancora - sarà permesso di fare solamente il tragitto dalla struttura protetta al campo di allenamento attraverso appositi pulmini. I due ragazzi positivi rimarranno in isolamento e dopo 14 giorni dovranno risultare negativi a due tamponi come da protocollo ASL. Lo staff tecnico e la squadra granata si sottoporranno a tamponi ogni 2 giorni e test sierologico ogni 10".