Da Ponsacco alla Serie A: la città del mobile rende onore ai suoi campioni

Una giornata di festa sabato 1 giugno (ore 11) a Ponsacco dove verrà inaugurato 'Calcio ad arte', il tributo che il Comune ha voluto realizzare per i sette calciatori ponsacchini che hanno solcato i campi della serie A.

Il progetto consiste nella riproduzione dei murales dei campioni di allora e di oggi che, partendo dal settore giovanile di Ponsacco, sono approdati alla massima serie. Le opere sono posizionate sul muro perimetrale del vecchio stadio degli anni ‘30 e realizzate dall’artista Gabriele Novelli, per la regia dell’architetto Alberto Bartalini.

I murales ritraggono: Lando Macchi (tra gli anni ’40 e ’50 ha giocato con la maglia del Grande Torino e del Bari. Si salvò dalla tragedia di Superga perché malato), Luciano Chiarugi (la Freccia di Ponsacco. Nella stagione 1968-69, divenne campione d'Italia con la Fiorentina, con il Milan vinse la Coppa Italia e la Coppa delle Coppe 1972-1973. Vestì la maglia della Nazionale), Claudio Piccinetti (centravanti cresciuto nella Fiorentina, con i viola ha debuttato in Serie A nella stagione 1970-1971), Emiliano Macchi (ha giocato con la maglia della Fiorentina e del Napoli), Leonardo Menichini (ha disputato in carriera 9 campionati di Serie A con le maglie di Roma, Catanzaro e Ascoli, totalizzando 202 presenze in Serie A, come allenatore poi è stato il vice di Carlo Mazzone dal 1991 al 2003), Adriano Lombardi (capitano dell'Avellino nei primi anni della Serie A, a lui è dedicato lo stadio della città) e Simone Iacoponi (che ha giocato in serie A con l’Empoli nel 2006-2007 e nel Parma nel 2019). All'evento saranno presenti gli ex giocatori e le loro famiglie.



Ma non sarà l'unico evento in programma. Il 1° giugno infatti sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la nuova tribuna centrale dello stadio di viale della Rimembranza.