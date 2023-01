Tradizioni: approvato il calendario alfeo per l'esposizione dei vessilli celebrativi

I vessilli e le bandiere accompagnano la storia di popoli e nazioni da tempo immemore. Chiunque ha provato l'emozione di immedesimarsi almeno una volta in un drappo esposto su un pennone o affisso a qualche palazzo: fa parte della tradizione culturale italiana e, nello specifico, pisana. Con la sua lunga storia di potenza marittima nel Medioevo e, ancor prima, di fiorente crocevia commerciale sotto la dominazione romana e poi fulcro del sapere grazie all'Università e alla vivacità intellettuale che è riuscita ad attrarre dal Rinascimento in poi, Pisa può vantare una lunga sequela di vessilli e bandiere legati alle diverse epoche.

Epoche che sono costellate di avvenimenti e ricorrenze che costituiscono una cronologia tipicamente pisana: è per questo motivo che l'amministrazione, attraverso una delibera approvata in giunta negli ultimi giorni del 2022, ha istituito il calendario alfeo su proposta dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità Filippo Bedini. Nell’atto di indirizzo si precisa che "l’osservanza delle ricorrenze legate al calendario pisano non è un fatto meramente celebrativo, ma identitario, perché stimola nella comunità cittadina la capacità di ritrovare la fierezza del proprio essere unica e diversa da tutte le altre e di avere una storia gloriosa, la cui conoscenza deve essere tramandata e diffusa il meglio possibile".

"Ho ritenuto necessario - spiega l’assessore Filippo Bedini - dare seguito e sostanza agli investimenti realizzati dall’amministrazione negli ultimi quattro anni in termini di arredi celebrativi e decorativi, addobbi, stendardi, bandiere con i simboli e gli stemmi dell’identità pisana, allo scopo di valorizzare al massimo questo rinnovato patrimonio. Con la definizione del calendario per l’esposizione dei vessilli, vogliamo celebrare puntualmente e degnamente le date principali che rievocano i momenti, le ricorrenze e le feste più importanti della storia e dell’identità di Pisa. Si tratta di fissare in un atto ufficiale, dando corpo al lavoro che abbiamo fatto in questi anni per riscoprire e far riscoprire con celebrazioni, incontri, approfondimenti, le date più importanti della storia di Pisa, significative e decisive nel percorso di formazione dell'identità della nostra comunità e l’orgoglio dell’appartenenza alla città di Pisa".

Fondamentale nel percorso di definizione del calendario e di recupero e sistemazione di vessilli e addobbi la consulenza della professoressa Monica Baldassarri. "Siamo partiti dal vessillo in campo rosso - aggiunge il responsabile dell'organizzazione delle manisfestazioni storiche, Antonio Pucciarelli - che identificava la città di Pisa nel Medioevo, e da lì abbiamo ricostruito interamente il patrimonio di addobbi che nel corso dei secoli hanno simboleggiato la città, la provincia e i quartieri. Un lavoro rigoroso, guidato dalla ricerca scientifica, che adesso viene esaltato dal calendario alfeo".

LE DATE. Il calendario alfeo appena ufficializzato si snoda attraverso questi appuntamenti:

- 17 gennaio, Sant’Antonio Abate, Ponte di Mezzo, la 'Battagliaccia';

- 25 marzo, Capodanno Pisano, Ponte di Mezzo, 'Ab incarnatione domine';

- 29 aprile, Santa Caterina da Siena, Patrona Parte di Mezzogiorno - San Torpè, Patrono Parte di Tamontana;

- 16 giugno, festeggiamenti San Ranieri, Patrono Ponte di Mezzo, Luminara;

- 17 giugno, festeggiamenti San Ranieri, Patrono Ponte di Mezzo, Palio;

- giugno (data variabile), Regata delle Antiche Repubbliche, Ponte di Mezzo

- giugno Marinare Italiane;

- giugno (ultimo sabato), Gioco del Ponte;

- 10 luglio, fine dell’assedio Franco-Fiorentino;

- 5 agosto, commemorazione dei Pisani deportati dalla Meloria;

- 6 agosto, die San Sisto;

- 29 agosto, anno 1315: Battaglia di Montecatini;

- 8 settembre, anno 1499: fine assedio fiorentino al Bastione Stampace;

- 7 ottobre, anno 1571: Battaglia di Lepanto;

- 25 ottobre, festa della Madonna di Sotto gli Organi, anno 1118: consacrazione del Duomo;

- 9 novembre, anno 1494: inizio Seconda Repubblica Pisana, riconquista della libertà su Firenze.