Il calendario aziendale come forma d’arte, declinata però nella sua 'frontiera' più moderna. Un calendario che diventa mostra, attraverso dodici tavole realizzate con la tecnica dell’illustrazione digitale, scelta per raccontare la creatività che sta alla base della filosofia di Dermacolor, storica azienda chimica del comprensorio del Cuoio, specializzata nella produzione di prodotti per il settore pelle, che in questi giorni ospita nella nuova sede di Castelfranco di Sotto la mostra dal titolo 'Unleash your creativity, The Cal 2024'.

E' la novità scelta per accompagnare i clienti dell’azienda verso i 12 mesi del nuovo anno, con un calendario affidato per la prima volta alla mano creativa di Noemi Vignozzi, giovane artista specializzata nella tecnica dell’illustrazione digitale: una forma di disegno a mano eseguita attraverso appositi software dotati di pennelli, penne e altri strumenti che permettono di lavorare direttamente su uno schermo, offrendo all’artista maggiore versatilità e controllo dell’immagine. Una tecnica con la quale Noemi ha portato Dermacolor nel mondo del cinema internazionale, inserendo la caratteristica 'mucca in pelle' - immagine simbolo delle campagne di comunicazione dell’azienda - all’interno di 12 manifesti di film di successo, da Kill Bill a Star Wars al più recente Barbie, passando per Arancia Meccanica e Ritorno al Futuro, i cui personaggi hanno assunto le sembianze del testimonial firmato Dermacolor.

In attesa di accompagnare lo scorrere del 2024 nel nuovo calendario istituzionale, le immagini sono state stampate in 12 tavole di grandi dimensioni e posizionate nella sala riunioni dell’azienda, andando a formare una mostra temporanea inaugurata lo scorso venerdì, 1 dicembre, dai titolari Andrea e Marco Meucci e Valentina e Viola Palagini. La mostra resterà aperta a tutti fino alla fine di gennaio, trasmettendo a clienti e visitatori il significato del progetto 'Unleash your creativity' che l’azienda ha lanciato dal 2020. Un’occasione anche per aprire le porte della nuova sede in via del Frassino, con una struttura all’avanguardia triplicata negli spazi dei laboratori di rifinizione e di analisi, con un magazzino di ben 1800 metri quadri organizzato per sfruttare lo spazio anche in altezza, insieme ad un ampio show room e ad aree dedicate a incontri e presentazioni.