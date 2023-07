San Giuliano Terme: il calendario della consegna del kit per la raccolta differenziata

Dal 1° al 30 luglio sarà effettuata la consegna dei kit per la raccolta differenziata nel Comune di San Giuliano Terme a cura della società Geste. Da quest'anno i sacchi gialli per i pannolini e pannoloni saranno sostituiti con quelli di colore viola, mentre il celeste per il multimateriale leggero sarà sostituito con il giallo. In ogni caso, per chi avesse ancora avanzanti i sacchi gialli può continuare ad usarli per i pannolini/pannoloni e i celesti per il multileggero, fino ad esaurimento. "Facciamo appello al senso civico dei cittadini nel rispettare i giorni adibiti all'esposizione dei sacchi" afferma l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi.

Di seguito il calendario previsto per la consegna.

- Dal 1° al 9 luglio verranno distribuiti i kit nelle seguenti frazioni:

Metato

S. Andrea

Madonna

Campo

Agnano

- Dall'11 al 16 luglio verranno distribuiti i kit nelle seguenti frazioni:

San Giuliano Terme

Asciano

Pontasserchio

- Dal 18 al 23 luglio verranno distribuiti i kit nelle seguenti frazioni:

Gello

Colognole

Pugnano

Ripafratta

Rigoli

- Dal 25 al 30 luglio verranno distribuiti i kit nelle seguenti frazioni:

Ghezzano

Mezzana

Colignola

Pappiana

San Martino

Orzignano

Molina di Quosa

Il cittadino potrà sempre ricevere assistenza, anche nel periodo di consegna, attraverso lo Sportello Rifiuti Ge.S.Te. S.r.l. via G.B. Niccolini, 40/42 con il seguente orario:

- Lunedì dalle ore 14:30 alle ore 15:30

- Mercoledì dalle ore 10 alle ore 12

- Venerdi dalle ore 10 alle ore 12

oppure chiamando il numero 050 8754623 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 9:30 o inviando una mail a sportellorifiuti@geste.it.