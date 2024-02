Entra nel vivo il Piano Operativo del Comune di Pisa con 11 assemblee pubbliche in tutti i quartieri della città, a partire da giovedì 8 febbraio fino al 6 giugno, per permettere ai cittadini di partecipare concretamente alla fase di progettazione del Piano. Grazie all’approvazione definitiva del Piano Strutturale Intercomunale nel marzo 2023, l’amministrazione comunale è stata grado di dare il via alla predisposizione del nuovo Piano Operativo Comunale, che rappresenta lo strumento urbanistico fondamentale per attuare le strategie previste dal Piano Strutturale.

La fase di avvio del POC era iniziata già a settembre 2022, con la pubblicazione del bando di manifestazione di interesse e la realizzazione dei primi sette incontri pubblici nel mese di ottobre 2022, per raccogliere dalla cittadinanza le prime segnalazioni e indicazioni di carattere generale, propedeutiche alla costruzione dell’avvio del procedimento.

"Con il Piano Operativo - dichiara il sindaco Michele Conti - si concretizza finalmente la programmazione urbanistica e la nostra idea di città che stiamo portando avanti in questi anni: il nostro obiettivo è quello di invertire la rotta rispetto ai processi di spopolamento del centro storico e di emorragia dei residenti dai quartieri, tornando a essere una città da 100mila abitanti. Pisa attualmente si caratterizza come capoluogo attrattivo, centro servizi che attira ogni giorno a sé migliaia di pendolari, tra studenti, lavoratori, utenti di servizi e turisti".

"Questa realtà rappresenta un punto di forza della nostra città, che, se pur di medie dimensioni, si confronta con necessità complesse create dalla presenza sul nostro territorio di grandi servizi come università, ospedali, mete turistiche, aeroporto. Il punto, però, è che per crescere ulteriormente, Pisa deve tornare ad essere attrattiva anche in termini di residenti: la forza di una città è data dalla sua capacità di accogliere un numero sempre maggiore di persone che qui scelgono di rimanere a vivere, per formare una famiglia e far crescere i propri figli, dando vita ad una grande comunità cittadina" aggiunge Conti.

"Per questo occorre proseguire il percorso intrapreso per innalzare la qualità della vita e migliorare i servizi rivolti a famiglie e cittadini, puntando ad un modello di città funzionale e a misura di persona, dove tutti i servizi sono a portata di mano, dove ci si sposta a piedi o in bicicletta senza utilizzare l’auto, in cui è possibile fare vita di quartiere, servirsi dei negozi di vicinato, coltivare le relazioni sociali e partecipare alla vita della comunità. Questa è la strada che la nostra città deve continuare a percorrere nei prossimi anni e per cui noi proseguiremo a lavorare".

"L’adozione del Piano Operativo rappresenta una grande opportunità di partecipazione da parte dei cittadini alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione Comunale - spiega l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli - Il Piano Operativo traduce le azioni, gli obiettivi e le misure strategiche previste dal Piano Strutturale nei singoli ambiti territoriali, specificando per ciascuna area, terreno, proprietà, cosa si può fare, quale destinazione d’uso è ammessa e con quali parametri urbanistici".

"Nel processo di redazione del Piano sono molte le fasi previste per la partecipazione - afferma Dringoli - come Comune di Pisa abbiamo avviato già a fine 2022 una fase preliminare, in cui abbiamo chiesto ai cittadini proposte in termini di interesse generale. Adesso che il procedimento entra nel vivo si passa invece a raccogliere le proposte attinenti alle specifiche esigenze dei cittadini".

"Le assemblee rappresenteranno l’occasione per rendersi conto dei contenuti del nuovo strumento urbanistico, approfondendo per ogni singola proprietà privata le possibilità che ci sono, compatibilmente con gli indirizzi del Piano Strutturale già approvato. Mi auguro che in questo ciclo di incontri ci sia un’ampia partecipazione, anzi il POC è lo strumento per stabilire un vero e proprio rapporto di interlocuzione tra amministrazione e cittadino: man a mano che verranno presentate le istanze, gli uffici provvederanno ad elaborarle in un continuo processo di confronto a servizio del cittadino".

Di seguito il calendario degli incontri rivolti ai cittadini che si svolgeranno tutti il giovedì dalle ore 18 alle 20, escluso quelli dedicati agli operatori economici e agli ordini professionali che si terranno dalle ore 15 alle 17. Alle assemblee pubbliche, che sono aperte a tutta la cittadinanza in base al quartiere di residenza, parteciperanno il sindaco Michele Conti, l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli insieme agli altri rappresentanti della Giunta comunale e ai tecnici dell’Ufficio Urbanistica del Comune.

Il calendario degli appuntamenti:

- Giovedì 8 febbraio. Quartieri Porta a Mare - San Piero a Grado: Centro Ricerche 'Enrico Avanzi' - via Vecchia di Marina, 6 San Piero a Grado

- Giovedì 15 febbraio. Dedicato a ordini professionali (ore 15): Sala Baleari - Palazzo Gambacorti

- Giovedì 22 febbraio. Quartieri Porta a Lucca - Passi: Sala presso parrocchia di Santo Stefano - via Luigi Bianchi

- Giovedì 7 marzo. Centro storico Tramontana: Auditorium dell'Opera della Primaziale - piazza Arcivescovado

- Giovedì 14 marzo. Dedicato a operatori economici (ore 15): Camera di Commercio

- Giovedì 21 marzo. Centro storico Mezzogiorno: Auditorium Sesta Porta - via Cesare Battisti 13

- Giovedì 4 aprile. Litorale: Hotel Continental - via Belvedere 26 Tirrenia

- Giovedì 18 aprile. Quartieri Barbaricina - Cep: Auditorium Misericordia Cep - via Gentile da Fabriano 1

- Giovedì 9 maggio. Quartiere Cisanello: Centro SMS - viale delle Piagge

- Giovedì 23 maggio. Quartieri Riglione - Oratoio - Putignano: Scuola 'Gamerra' - via Ximenes 4

- Giovedì 6 giugno. Quartieri San Marco - San Giusto - Stazione: Scuola 'Fucini' - via fratelli Antoni 10