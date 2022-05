Lavori per la realizzazione della fibra: previste interruzioni dell'elettricità a Santa Luce

Open Fiber, in vista del completamento dei lavori per la realizzazione di una nuova rete in banda ultra larga nel comune di Santa Luce, ha richiesto a E-Distribuzione l’interruzione temporanea del servizio in alcune tratte secondo il seguente calendario:

- Martedì 24 maggio Pastina-Pomaia

- Mercoledì 25 maggio Pieve Santa Luce-Santa Luce

- Venerdì 27 maggio Pastina-Pomaia

- Lunedì 30 maggio Santa Luce-Pastina

- Mercoledì 1 giugno Pastina-Pomaia

I lavori, che rientrano nell’ambito dei bandi Infratel del piano BUL per portare la banda ultra larga nelle aree bianche della Regione, prevedono il rilegamento di 1091 unità immobiliari tra case uffici e negozi con tecnologia FTTH (la fibra fino a casa). La società si scusa per il disagio impegnandosi a eseguire le lavorazioni nel minor tempo possibile.