Iniziano i mercati natalizi straordinari: prima uscita sul litorale

Anche gli ambulanti pisani sono pronti per il Natale con cinque mercati straordinari organizzati da Anva Confesercenti Toscana Nord. Si inizia domenica 27 novembre a Marina di Pisa, per poi tornare in via Paparelli per le domeniche 4, 11 e 18, tutti e quattro con orario 8-19 così come anche l’appuntamento di sabato 17.

"Gli operatori del mercato di via Paparelli hanno preparato un Natale davvero speciale per i propri clienti - spiega Mirco Sbrolli, presidente Anva Pisa - in modo da rendere ancora più accogliente lo shopping tra i banchi. Primo appuntamento sarà domenica prossima a Marina di Pisa, in una collocazione che sempre di più attrae tanti pisani che oltre a visitare i nostri banchi possono fare due passi sullo splendido lungomare e visitare anche le attività a posto fisso. Poi il mese di dicembre - prosegue Sbrolli - agli appuntamenti tradizionali del mercoledì e del sabato, si aggiungeranno le domeniche 4, 11 e 18 sempre aperti fino alle 19, compreso il prolungamento di sabato 17".

Via Paparelli che offrirà per l’occasione qualcosa in più. Ancora il presidente Anva Pisa: "Grazie alla collaborazione con nostri partner storici come la concessionaria Ford Blubay di Ospedaletto e Radio Bruno, abbiamo voluto arricchire il nostro mercato di via Paparelli con una serie di attrazioni. Innanzitutto la presenza dello street food, poi uno spazio dedicato ad un mercatino artigianale, fino alla presenza di un mini lunapark per i più piccoli. Via Paparelli che sarà collegata con piazza Vittorio Emanuele con un trenino gratuito". La conclusione di Mirco Sbrolli: "Speriamo sia davvero un Natale di ripartenza, il primo senza restrizioni dopo la fine dello stato di emergenza pandemico del marzo scorso. Noi abbiamo fatto il possibile per rendere ancora più interessante una visita al mercato, mercato in cui ricordiamo possiamo trovare davvero tutte le tipologie merceologiche".