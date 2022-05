Come proseguono le vaccinazioni antiCovid a Pontedera: orari e sede di somministrazione

La ASL Toscana nord ovest comunica che le vaccinazioni Covid 19 vengono somministrate nell’ambulatorio di Palazzo Blu in via Mattei il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 10. Stessa sede per le vaccinazioni pediatriche che si effettuano il sabato dalle 10 alle 12.