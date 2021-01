Per il 2021 c'è il 'Calendario della Rinascita': un anno contro la violenza sulle donne

Un calendario per ricordare ogni giorno dell'anno l'importanza di schierarsi contro la violenza sulle donne. Con questo obiettivo nasce il 'Calendario della Rinascita 2021', progetto promosso da Rebecca Goetzke, presentatrice, fotomodella e indossatrice, e Sarajò Mariotti, modella e indossatrice, con il sostegno di Confcommercio Provincia di Pisa.

“Sposiamo con piacere questa bella iniziativa di solidarietà - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - un progetto inedito che vuole sostenere e dare voce a tutte le donne vittime di violenza in ogni giorno dell'anno. Promuoveremo il 'Calendario della Rinascita 2021' rivolgendoci alle imprese e attività commerciali: acquistando il calendario ognuno, con un piccolo contributo, può fare la sua parte”.

“Il calendario è in vendita al prezzo di 12 euro - spiegano le ideatrici del progetto Rebecca Goetzke e Sarajò Mariotti - e vede protagoniste 12 modelle, ciascuna accompagnata da una frase di ispirazione e di speranza per il futuro, per dare una risposta positiva alla situazione di isolamento e distanziamento sociale causata dalla pandemia, in cui si è registrato un aumento dei casi di violenza sulle donne”.

“Un progetto che vuole essere di ispirazione per tutte le donne, per continuare a credere in un domani migliore, e uno stimolo per tenere alta l'attenzione su un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che viene celebrato ogni 25 novembre, ma che deve essere ricordato tutto l'anno e non ridursi a un giorno soltanto”.

Il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto a favore della Casa della Giovane di Pisa, associazione che svolge servizio di accoglienza per donne che vivono situazioni di disagio economico, sociale o familiare. Per prenotare le copie basta mandare un sms o un messaggio Whatsapp al numero 3478610070, specificando nome e cognome, numero di copie da acquistare e l'indirizzo per la spedizione, o contattare la responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Donatella Fontanelli al numero 3347994152 o alla mail d.fontanelli@ confcommerciopisa.it.