Torna il calendario di San Ranieri: sarà distribuito gratuitamente nelle edicole

Continua la bella tradizione del calendario della Compagnia di San Ranieri, in uscita e in distribuzione gratuita nelle edicole di Pisa e circondario sabato prossimo, 31 dicembre, giusto in tempo per iniziare il nuovo anno. Quest’anno il calendario è dedicato alle vetrate del Battistero, a quelle ottocentesche e a quelle moderne realizzate nel 2018 per sostituire quelle andate distrutte nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

“Per il 2023 si tratta di un San Ranieri che potremmo definire inedito - scrive l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nel suo saluto pubblicato sul calendario - perché solo da poco tempo la sua immagine è ritornata a dare splendore al nostro Battistero, insieme ad altre tre nuove vetrate dedicate rispettivamente a S. Paolo VI, a S. Giovanni Paolo II e al Beato Giuseppe Toniolo, oltre alle altre vetrate ottocentesche che, restaurate, ci offrono immagini di santi che fanno corona al Fonte Battesimale in cui generazioni di pisani hanno ricevuto in dono dal Signore, tramite la Chiesa, il germe prezioso della santità”.

Le immagini sono pubblicate per gentile concessione dell’Opera della Primaziale Pisana su progetto grafico di Andrea Lombardi e con i testi e le spiegazioni delle professoresse Gabriella Garzella e Maria Luisa Ceccarelli Lemut. Il calendario è lo strumento per ammirare da vicino le bellissime immagini, al visitatore distratto altrimenti non inteleggibili. Realizzato in 5000 copie, il calendario sarà distribuito gratuitamente nelle edicole di Pisa e circondario il giorno di San Silvestro, grazie alla disponibilità degli edicolanti che lo consegneranno ai loro clienti fino a esaurimento. Sarà inoltre distribuito in abbinamento con il primo numero di gennaio di 'Toscana Oggi – Vita Nova', il settimanale diocesano, e al termine della Messa di Ringraziamento che sarà celebrata in Cattedrale dall’Arcivescovo il pomeriggio del 31 dicembre.

Il calendario è stato presentato questa mattina in Palazzo Gambacorti, sede del Comune, nella Sala Rossa, proprio sotto l’affresco riproducente San Ranieri, dal Priore della Compagnia di San Ranieri Riccardo Buscemi, presente il sindaco Michele Conti.

“Il Calendario di San Ranieri è ormai una consuetudine per i devoti di San Ranieri e gli appassionati delle tradizioni pisane - commenta il Priore Riccardo Buscemi - impossibile farne a meno!”.

Il calendario esce grazie ai numerosi sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa della Compagnia (giunta alla sua 11ª edizione): Consiglio Regionale della Toscana, Comune di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, Fondazione Pisa, Corpo Guardie di Città, Confedilizia Pisa, Devitalia Telecomunicazioni, Rotary E-Club Distretto 2071, San Ranieri Hotel, Manetti Costruzioni, Associazione Culturale Il Mosaico e gli edicolanti di Pisa e circondario.