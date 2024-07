'Castelfranco a portata di click': torna l'archivio digitale con le chiusure estive dei negozi

Torna 'Castelfranco a portata di click 2024', una sorta di Pagine Bianche digitali con tutti i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di capoluogo e frazioni di Castelfranco di Sotto. Come fatto altri anni, il Comune realizza una raccolta dati con tutte le informazioni utili sulle attività a contatto con il pubblico e, in particolare, con le comunicazioni sulle aperture e chiusure nel periodo delle ferie estive 2024.

Per permettere all’amministrazione comunale di raccogliere e pubblicizzare informazioni utili e aggiornate, relative a tutte le attività a contatto con il pubblico del territorio, ed in particolare per comunicare il periodo di ferie per l’anno 2024, si chiede di collegarsi ad un link e compilare le maschere informative, con i dati della propria attività e le informazioni sul periodo di ferie 2024, trasmettendo il tutto, in via automatica, al termine della compilazione, all’amministrazione entro e non oltre il 20 luglio 2024.

Il link al data base è disponibile sul sito comunale. L'amministrazione, quindi, diffonderà i dati sul proprio sito ufficiale, in una apposita sezione dedicata alle attività ed alle ferie estive delle stesse, dando la più ampia informazione alla cittadinanza sulle attività ed i servizi che queste offrono.

"Sono felice di rilanciare l'iniziativa 'Castelfranco a portata di click 2024' - dichiara l’assessore alle Attività Produttive Pino Calò - Questo progetto permette alle attività commerciali, artigianali e di servizio del nostro territorio di essere facilmente individuate e contattate dai cittadini e dai visitatori. E' fondamentale per noi fornire informazioni aggiornate sulle aperture e chiusure durante il periodo delle ferie estive 2024, garantendo trasparenza e accessibilità a tutti".

"L'amministrazione è impegnata a supportare e promuovere il tessuto economico locale, e questa iniziativa rappresenta un passo importante per favorire la visibilità delle nostre attività. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e assistenza durante il processo di compilazione delle informazioni. E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione di provvedere a produrre la brochure in formato cartaceo dalla prossima edizione". Per ogni ulteriore chiarimento in merito: 0571 487223 - 0571 487232 oppure a.piazza@comune.castelfranco.pi.it | servizio.civile@comune.castelfranco.pi.it.