Lavori in zona stazione: cambia in via sperimentale il senso di marcia di via Catalani

Da giovedì 13 luglio, in via sperimentale, cambia il senso di marcia di via Catalani, in zona stazione. Si potrà percorrere da via Mascagni in direzione via Cesare Battisti. La modifica rientra in una serie di provvedimenti necessari in seguito al progetto di riqualificazione della Stazione di Pisa, che riguarderà anche viale Gramsci.

In concomitanza dei lavori, vigeranno le seguenti modifiche: nella corsia di destra (lato presidio Polizia Municipale-Punto Snai) sarà istituito il doppio senso di marcia, riservando la corsia esterna in esclusiva al transito dei bus, con senso di marcia Piazza Stazione-Piazza Vittorio Emanuele, la corsia interna è riservata a tutti gli autoveicoli con senso di marcia Piazza Vittorio Emanuele-Stazione Centrale-via Corridoni; invece nella corsia sinistra del viale (lato edicola), dove sarà allestita l’area cantiere, sarà istituita la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta.