Capannoli: cambiamenti di orari e modalità di accesso al Centro di raccolta

Cambiano gli orari e le modalità di accesso al Centro di Raccolta di Capannoli. A partire dal primo settembre, si potrà accedere alla struttura per il conferimento rifiuti ingombranti tramite prenotazione, come già attuato anche in altri Comuni. Il servizio di prenotazione sarà operativo da lunedì 30 agosto tramite sito www.geofor.it, uno strumento che permette di annullare i tempi di attesa telefonici e gestire al meglio il proprio appuntamento, anche in base alle proprie esigenze. In alternativa, è a disposizione il numero 800959095 (gratis da telefono fisso) oppure 0587261880 da cellulare, a pagamento.

I nuovi orari di apertura del Centro di Raccolta saranno i seguenti:

- martedì, mercoledì e sabato dalle 7 alle 13

- giovedì dalle 13 alle 19

- lunedì e venerdì chiuso.

Gli utenti delle cosiddette 'case sparse', ovvero quei nuclei familiari che conferiscono i propri rifiuti di produzione domestica al Centro di raccolta, in quanto non serviti dal 'porta a porta', potranno continuare a comportarsi come sempre, con l'unica eccezione di dover ricorrere alla prenotazione qualora dovessero conferire rifiuti ingombranti.