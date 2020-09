Cambio del comando del Reggimento Logistico 'Folgore'

Cerimonia di cambio del comandante oggi al Reggimento Logistico 'Folgore' di Pisa. Per il Comune di Pisa, a salutare il comandante Salvatore Piscotta che ha ceduto il comando del Reggimento al comandante Guido Bulsei, c’era il vicesindaco Raffaella Bonsangue.

"A nome dell’intera città di Pisa - ha dichiarato Bonsangue - salutiamo e ringraziamo il comandante Pisciotta, augurandoci che questo sia solo un arrivederci. Durante il suo comando il Reggimento ha confermato la sua attenzione nei confronti del nostro territorio e non solo. Basti ricordare l’impegno che i militari della Folgore hanno messo nei giorni in cui il fiume Arno in piena rischiava di tracimare, o il loro prezioso intervento in tempi più recenti, in piena emergenza Coronavirus, quando hanno trasportato e distribuito milioni di mascherine chirurgiche e di tamponi. Diamo il benvenuto quindi al comandante Bulsei, con l’augurio di buon lavoro e confidando nel proseguimento del rapporto sinergico tra l’amministrazione comunale e il Reggimento Logistico 'Folgore'".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.