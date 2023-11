L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che da lunedì 20 novembre cambia l'orario del call center per prenotare le prestazioni in libera professione nell'ambito della ex Asl 5 per le sedi di Pontedera, Pisa e Volterra.

Il nuovo orario a cui chiamare il numero 0587 098830 è il seguente:

- lunedì ore 8-12;

- martedì ore 8-12 e 14-18;

- mercoledì ore 8-12;

- giovedì ore 8-12 e 14-18;

- venerdì ore 8-12.