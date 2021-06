Viabilità a Castelfranco: cambia il senso di marcia su un tratto di via San Severo

Dal 3 giugno viene invertito il senso unico di marcia nel tratto tra via Manzoni e via Romboli

L'amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto rende noto che a partire dalla mattinata di giovedì 3 giugno entrerà a regime l'inversione del senso unico di marcia di via San Severo nel tratto compreso tra l'intersezione con via Manzoni e l'intersezione con via Romboli.

In conseguenza di tale modifica, indicata da apposita segnaletica stradale, la circolazione in via San Severo verrà quindi sdoppiata all'altezza dell'intersezione con via Romboli. Di conseguenza sarà da quel punto possibile raggiungere, da un lato, Piazza Garibaldi, e dall'altro via Romboli.

"L’intervento di questa modifica viene incontro a diverse richieste presentate dai cittadini circa l'attuale pericolosità dell'intersezione tra via Manzoni e via San Severo, che in questo modo viene di fatto eliminata - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - il cambiamento apportato cerca di rendere più sicura via San Severo, una strada stretta completamente costeggiata da abitazioni, che in questo modo non potrà più essere utilizzata per raggiungere il centro del capoluogo direttamente dal viale Vigesimo. Da ora in poi gli utenti dovranno necessariamente servirsi del parallelo viale Italia".

Per limitare al minimo i disagi legati all'entrata in funzione di tale modifica sarà presente sul posto la Polizia Municipale e verrà installata nella zona idonea segnaletica informativa.