Avvicendamenti al vertice in due uffici della Questura di Pisa

Avvicendamento ai vertici di due uffici della Questura di Pisa: si sono insediati la nuova dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ed il nuovo dirigente della Digos. In via Mario Lalli sono stati accolti dal questore il Primo Dirigente Angela Spada, che sostituisce al vertice della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Bernardino Ponzo, trasferito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso la Questura di Latina; e il Vice Questore Francesco Bufalo, che sostituisce alla guida della Digos Adelaide Vigorita, trasferita alla Digos della Questura di Napoli.

La dottoressa Angela Spada, 52enne originaria di Latina, si è arruolata in Polizia nel 1994 e, al termine del corso per Vice Commissari, assegnata alla Questura di Lecco, dove dal 1995 al 2016 ha diretto la Squadra Mobile, l'Ufficio Immigrazione, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, la Divisione Polizia Anticrimine ed è stata, per ben 15 anni, anche Capo di Gabinetto del questore. Nel 2016 è stata trasferita a Roma, dove ha diretto diversi Commissariati della capitale (Velletri, Esposizione, Università) e l'Ufficio Tecnico Logistico della Questura.

Il Vice Questore Francesco Bufalo, 49enne nato a Milano ma toscano di adozione, è entrato alla Scuola Superiore di Polizia nel 1994 e, al termine del corso di formazione per Vice Commissari, destinato alla questura di Verbania, dove ha diretto nel tempo l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Divisione Polizia Anticrimine e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, l'Ufficio del Personale. A seguire, dal 1999 al 2006 ha prestato servizio al Compartimento Polizia Stradale di Genova e diretto le Sezioni Polizia Stradale di Verbania, di Biella e di Lucca. Nel giugno 2006 è stato trasferito presso la Questura di Firenze, dove ha diretto l'Ufficio Immigrazione per poi essere trasferito alla Digos fiorentina, dove è rimasto fino all'aprile 2019. In quell’ anno è passato alla Questura di Siena, dove ha assunto le funzioni di dirigente della Digos fino al trasferimento a Pisa.