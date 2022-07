Al via la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest: Valter Tamburini eletto presidente

E' stato eletto per acclamazione il primo presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, ieri 30 giugno, al Gran Teatro 'Giacomo Puccini' di Torre del Lago: è l'ex presidente dell'ente pisano, Valter Tamburini. A proporlo Rodolfo Pasquini, che ha indicato il suo nome dopo aver chiesto la parola a Dante Pieroni, chiamato a presiedere la prima seduta del consiglio quale membro anziano del consesso.

Si chiude così il processo di accorpamento che ha coinvolto le Camere di Commercio di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, dando vita ad un ente che avrà la sede legale a Viareggio, ma che manterrà le sedi 'storiche' di Lucca, Carrara e Pisa. A sancire la portata storica della cerimonia la presenza di numerose autorità civili e militari provenienti da tutta Italia. Hanno portato i loro saluti il sindaco della Città di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il presidente dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio Andrea Prete e il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nel discorso di insediamento, dopo aver rivolto un ringraziamento al Consiglio, alle autorità presenti ed ai dipendenti, Tamburini ha messo in evidenza i numeri dell'area toscana di cui si occuperà la nuova camera di commercio: dalle 133mila imprese, che insieme alle pubbliche amministrazioni danno lavoro a 400mila persone, al peso economico del manifatturiero e dell'enogastronomia, passando per le start up ed imprese innovative. "Vogliamo batterci - ha annunciato - con spirito di leale collaborazione istituzionale affinchè la Toscana Nord-Ovest sia dotata delle infrastrutture che merita affinchè possa aumentare il sostegno allo sviluppo economico-sociale del suo territorio e della regione. Oggi nasce un soggetto nuovo, e questo ci carica di nuove responsabilità. Un Ente in grado di riversare sul territorio 6 milioni di euro ogni anno: il 30% del suo bilancio contro una media regionale delle camere di commercio che si assesta al 19%. Ma non solo. Gli investimenti che la camera è in grado di attivare pesano per il 37% di tutti quelli fatti dalle consorelle della Regione. Abbiamo quindi la responsabilità, da domani, di mantenere la nostra efficienza e, possibilmente, aumentarla. Il tutto a favore delle imprese e delle persone che tutti i giorni ci lavorano".

"Sono certo - ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Giani - che il presidente Valter Tamburini saprà interpretare al meglio l'importante funzione nelle nuove sfide offerte da questa complessa stagione economica sul fronte della gestione delle risorse e delle progettualità anche legate alle opportunità del Pnrr. Le Camere di Commercio in quanto enti di rappresentanza del sistema delle imprese svolgono una funzione di rilevanza nelle politiche economiche territoriali e la Regione Toscana le ritiene, pertanto, strategiche nelle azioni a favore dei diversi comparti economici".