Camera di Commercio: gli orari del mese di agosto

Nel mese di agosto, in considerazione del ridotto afflusso di utenza, resta operativa la sede centrale della Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa, mentre chiude la sede distaccata di Santa Croce Sull'Arno dal 10 al 28 agosto 2020 compresi.

Anche gli uffici della Fondazione di Partecipazione ISI resteranno chiusi dal 10 al 28 agosto 2020 compresi.

Per le pratiche gli sportelli al pubblico della sede centrale di Pisa rispetteranno i consueti orari di apertura, ma riceveranno su appuntamento telefonico, in conseguenza delle disposizioni riguardanti l'emergenza sanitaria Covid-19.

Per prendere un appuntamento contattare il numero 050 512111.