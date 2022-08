Vicopisano: il camminamento della Rocca del Brunelleschi illuminato e visitabile in notturna

Il camminamento della Rocca del Brunelleschi di Vicopisano, restaurato e inaugurato il 20 settembre scorso, la sua bellezza e le stelle. Dal 6 agosto, grazie alla nuova illuminazione realizzata dall'amministrazione, l'imponente scalinata che dalla Torre del Soccorso giunge fino alla Rocca fortificata da Brunelleschi, sarà aperta alle visite, con le guide della società cooperativa che gestisce i beni, Capitolium, anche di sera. Questi gli orari: il sabato dalle 18 alle 22 e la domenica, oltreché dalle 9:30 alle 12:30, dalle 18 alle 22. Sono previste anche aperture speciali, in ogni altra sera, previa prenotazione da fare online, sul sito coopcapitolium.it.

"Un'altra sorpresa in questa splendida estate ricca di eventi - dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore al Turismo, Fabiola Franchi - a Vicopisano e in tutto il territorio, caratterizzati da grandissima partecipazione. Segno della voglia di tornare a uscire, a provare emozioni legate a ogni sfumatura di arte e tradizione, a stare insieme e a socializzare. L'illuminazione del camminamento rende la visita al Soccorso ancora più bella di quanto già lo sia e offre la possibilità di vivere un'esperienza davvero unica, assolutamente da provare".

"Siamo davvero contenti, lo dico a nome di mio fratello Pietro e della mia famiglia - aggiunge Andrea Fehr, proprietario del complesso monumentale - che cittadini, visitatori e turisti possano avere questa ulteriore opportunità, ammirare lo straordinario patrimonio storico, frutto del genio brunelleschiano, anche di sera, quando visitarlo diventa più magico, affascinante e coinvolgente. Invitiamo tutti e tutte a provare o, perché no, a regalare a chi amano, questo tour sotto le stelle, certi che non rimarranno delusi".

Notevole soddisfazione anche da parte del gestore, della società Capitolium, che non nasconde l'entusiasmo per questa 'luminosa' novità: "Siamo orgogliosi di accogliere i visitatori e di poterli accompagnare alla scoperta della storia di Vicopisano in questa rinfrescante veste notturna. Grazie alla nuova illuminazione la Torre e il camminamento del Soccorso si impreziosiscono, ci ispirano di più ed evocano antiche e romantiche suggestioni". Per informazioni: info@coopcapitolium.it, turismo@comune.vicopisano.pi.it e comunicazione@comune.vicopisano.pi.it.