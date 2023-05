Solidarietà, la 'Camminata del Sorriso' è un successo: oltre 2mila euro raccolti

Tante gente, circa 180 persone e oltre 2mila euro raccolti. Sono i numeri della Camminata del Sorriso, andata in scena sabato scorso a Pontedera e che ha permesso di raccogliere fondi da devolvere all'associazione Persone Williams Italia e alla Fondazione Meyer. L'iniziativa è stata organizzata proprio il 20 maggio, in occasione della giornata internazionale della sindrome di Williams.

Soddisfatto il promotore dell'evento, patrocinato dal Comune di Pontedera, Federico Peporini: "L’importo totale che abbiamo raccolto è di 2.334 euro di cui 1644 euro nella sola giornata di sabato e 690 euro con la raccolta fondi tramite PayPal. Nella giornata di sabato i partecipanti, nonostante il meteo avverso, sono stati circa 180 con una grande partecipazione di famiglie e bambini".

"Bellissima la presenza di gruppi che correvano, gruppi che camminavano e gruppi con i loro amici a 4 zampe. Insomma è stata proprio come l’avevamo immaginata, una giornata per tutti", aggiunge Peporini. "Per il prossimo anno abbiamo già tante idee e vogliamo coinvolgere il più possibile anche le scuole per rendere l’appuntamento una giornata all’insegna del concetto di famiglia e dell’aiutarsi l'uno con l’altro".