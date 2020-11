Il Cammino d’Etruria Pisa-Volterra, un percorso per escursionisti a piedi e in mountain bike

Il famoso progetto 'Cammino d’Etruria Pisa-Volterra' sarà presentato venerdì prossimo, 20 novembre, alle 9, in una seduta apposita della Commissione Cultura e Turismo del Comune di Pisa. Ad illustrare questo progetto e la relativa convenzione, sarà l’assessore al Turismo e Commercio, Paolo Pesciatini. Questo progetto consiste in un “cammino strutturato per escursionisti a piedi e mountain bike” che andrà a formare, insieme ad un analogo progetto proposto dei comuni del tratto Volterra-Chiusi e denominato appunto 'Cammino d’Etruria - Volterra-Chiusi', un prodotto turistico unico, da promuovere in maniera unitaria, e che sarà denominato 'Cammino d’Etruria'.

Nella convenzione viene in particolare sottolineato che questo progetto “può rappresentare una importante opportunità per l’intero territorio dei Comuni associati, per lo sviluppo e la crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente amministrata, in quanto il prodotto può costituire l’oggetto principale di una offerta turistica di qualità che, inglobando valori culturali, storici, ambientali e del patrimonio storico archeologico di rilevanza universale, è in grado di suscitare l’interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse da quelle tradizionali del turismo di massa”. Oltre al Comune di Pisa, sono coinvolti, il Comune di Cascina, il Comune di Collesalvetti, il Comune di Fauglia, il Comune di Crespina Lorenzana, il Comune di Casciana Terme Lari, il Comune di Terricciola, il Comune di Lajatico, il Comune di Chianni, il Comune di Montecatini Val di Cecina, il Comune di Volterra e, esclusivamente per il tratto in Mountain bike, il Comune di Livorno, il Comune di Capannoli e il Comune di Ponsacco. E’ prevista la diretta streaming. La presidente di questa Commissione Consiliare è la consigliera Maria Punzo (Lega).