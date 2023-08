Boom di abbonamenti per il Teatro Verdi: già confermate 400 tessere

Si è chiusa con oltre 400 riconferme in tre settimane la prima fase (riservata alle associazioni) della campagna abbonamenti per le Stagioni 2023-24 del Teatro di Pisa. Un dato che conferma l’alto gradimento per la proposta artistica del Verdi che, nel campo della lirica e delle attività musicali, solo pochi giorni fa ha ottenuto dal Ministero della Cultura un contributo di 767mila euro classificandosi al primo posto tra i Teatri di Tradizione della Toscana.

Da ieri e fino al 25 agosto il Verdi resterà chiuso per le ferie e riprenderà le attività il 28 agosto con le nuove fasi della campagna abbonamenti: riconferme dal 5 al 22 settembre; nuove sottoscrizioni dal 28 settembre al 7 ottobre (info sul sito e sui social). Quattro le Stagioni in programma: oltre alle tradizionali di Lirica, Prosa e Danza, per il secondo anno di seguito viene proposta la Family and Kids, 4 titoli dedicati ai bambini e alle famiglie.

Il sipario del Verdi si rialzerà il 27 ottobre con la prima del Barbiere di Siviglia, ma già da settembre il Teatro offrirà al pubblico momenti culturali di pregio in città e in provincia. Venerdì 15 e sabato 16 settembre sono le due date di VerdiBorghi, l’iniziativa con cui il Teatro di Pisa porta nei borghi le proprie produzioni. Prima nel Teatro di Fauglia e poi in quello di Chianni VerdiBorghi porterà il progetto 'Songs and Dances' che propone danze, canzoni e arie celebri riscritte per il Times Machine Ensemble e il violoncello di Erica Piccotti, giovane violoncellista dalla carriera internazionale.