Prosegue la campagna contro le truffe agli anziani dei Carabinieri: incontro a Pontedera

Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa in tutto il territorio della Provincia, azione volta a tutelare in particolare le fasce più deboli come gli anziani. I militari Pontedera hanno organizzato diversi incontri informativi per illustrare il fenomeno: durante il primo appuntamento, tenuto presso l’oratorio della Chiesa di San Giuseppe nel quartiere Oltrera, alla presenza del parroco Don Giorgio, i Carabinieri hanno incontrato un nutrito gruppo di persone per fornire loro preziosi consigli e utili raccomandazioni sulle buone prassi da adottare nei casi sospetti. Hanno poi consegnato ai presenti un opuscolo illustrativo che mostra le tecniche di truffa più diffuse. "L’obiettivo - scrive l'Arma - è quello di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte della società generalmente più esposta ai rischi e che costituiscono il luogo di supporto di quanti sono già stati vittima e vivono nell’insicurezza e nella paura, con inevitabili ripercussioni sullo stile e qualità della vita".