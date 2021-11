Al via la campagna 'Natale Solidale' a favore della Stella Maris

Si rinnova la collaborazione tra IRCCS Fondazione Stella Maris, l’Associazione Amici della Stella Maris Onlus e Angiolini, il Sublime del Cacao, per rendere il Natale solidale. In occasione delle prossime festività la Casa della Cioccolateria Toscana con sede a Pontedera mette a disposizione del sodalizio, che da sempre affianca e sostiene le attività della Fondazione, una serie di doni solidali di alta pasticceria, prodotti con cioccolato e cacao di qualità in confezioni esclusive. Il ricavato sarà devoluto a sostegno del Progetto del Nuovo Ospedale di Stella Maris ormai vicino all’ultimo miglio.

Già ora è possibile prenotare gli speciali doni di Natale, con una donazione minima chiunque potrà ordinare una o più confezioni speciali di prodotti Angiolini. A partire da 10 euro le gustose praline di cioccolato Angiolini. Oltre 20 euro un assortimento di tre tavolette di cioccolato Angiolini. Oltre 40 euro un soffice e gustoso panettone Angiolini.

Per prenotare subito i doni solidali Angiolini basta compilare il form a questa pagina del sito. "Fondazione Stella Maris ringrazia di cuore Angiolini, il Sublime del Cacao di Pontedera e l’Associazione Amici della Fondazione Stella Maris Onlus che promuove e realizza l’iniziativa natalizia".