Riparte la campagna 'Più informati, più sicuri' per tutelare gli anziani dalle truffe

Iniziative di prevenzione alle truffe nei confronti delle persone anziane e più fragili. Prosegue per la seconda edizione l’impegno dell’amministrazione comunale con il progetto 'Più informati, più sicuri', finanziato dal Ministero dell’Interno e realizzato in collaborazione con Confartigianato e Polizia Municipale di Pisa. Le attività vengono svolte nei luoghi di aggregazione maggiormente frequentati, come i mercati di via Paparelli e Tirrenia e gli uffici postali postali. I volontari di Confartigianato, riconoscibili dalla pettorina che indosseranno, saranno a disposizione nei giorni di pagamento delle pensioni per informare sui rischi e sulle modalità più frequenti usate dai truffatori e con dei gazebo con materiale informativo presso i mercati.

"Emerge sempre di più l'esigenza di porre in essere azioni concrete al fine di controllare il fenomeno odioso delle truffe - afferma l’assessore con delega ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro - che stanno diventando sempre più sofisticate e capaci di raggirare persone anziane e più fragili con i modi più disparati: dalle truffe consumate in casa con finti tecnici o sedicenti funzionari di uffici pubblici, alle truffe architettate per strada, da quelle on line a quelle telefoniche. Queste ultime le più odiose perché toccano le sensibilità degli anziani, talora più apprensivi in caso di affetti familiari, che vengono colpiti attraverso il racconto di finti pericoli o storie drammatiche, ultimamente inviate spesso su WhatsApp, con richieste di falsi prestiti da bonificare a parenti in grave difficoltà. Come amministrazione vogliamo essere concretamente al fianco dei cittadini, offrendo strumenti per aumentare la consapevolezza sui rischi e garantendo maggiore senso di sicurezza e di protezione. Questo progetto, per il quale ringrazio Confartigianato e gli agenti della Polizia Municipale, è supportato anche dalla realizzazione di brochure, già in corso di distribuzione a tutta la popolazione anziana, nelle quali sono descritte le principali regole di condotta da seguire per non essere truffati".

E' sempre attivo il numero di telefono dedicato alla segnalazione di comportamenti sospetti; tutti coloro che si dovessero trovare in pericolo potranno chiamare il 112 o il numero 050910811; si tratta di numeri utili per ottenere informazioni, rappresentare dubbi e formulare richieste di sostegno.