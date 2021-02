Aumento dei casi positivi tra gli under 14 a Santa Maria a Monte: tamponi a tappeto per gli studenti

Al via una campagna di screening per gli studenti dell'Istituto comprensivo 'G.Carducci' di Santa Maria a Monte che saranno dunque sottoposti a tamponi nella palestra comunale di Ponticelli dove verrà allestito un drive through. L'iniziativa, caldeggiata dal sindaco Ilaria Parrella, ha ricevuto il via libera del Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Valdera, in accordo con la dirigenza dell’Istituto. I tamponi saranno eseguiti in vitù di un aumento di casi positivi sul territorio comunale: "I casi positivi attivi sul nostro territorio nella settimana dal 14 al 21 febbraio sono stati pari a 39 in aumento rispetto a quelli delle settimane precedenti. Negli ultimi 7 giorni i casi comunicati sono 37. Complessivamente abbiamo 79 casi e tra questi 21 sono ragazzi con età inferiore ai 14 anni" ha spiegato il sindaco Parrella.

"L’attività di controllo, soprattutto nei ragazzi, che hanno più possibilità di movimento e incontro, è importante per controllare e circoscrivere la diffusione dell’epidemia, ed evitare che la stessa possa essere portata nelle famiglie, dove ci sono soggetti fragili e a rischio - afferma il primo cittadino - s ottoporsi a tampone è una misura di precauzione e di tutela della salute, ma allo stesso tempo è necessario continuare a mantenere comportamenti corretti, rispettare le norme e adottare ogni iniziativa per prevenire il contagio da Covid-19".