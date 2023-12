Castellina Marittima: Carabinieri in classe per lezioni su bullismo e violenza di genere

Nella mattinata di lunedì 11 dicembre, a Castellina Marittima, presso l’istituto comprensivo 'Griselli' si è svolto un incontro tra 30 studenti delle classi prima, seconda e terza media ed il Comandante della Compagnia di Volterra, durante il quale sono stati affrontati due temi di grande attualità e delicati quale la violenza sulle donne ed il bullismo/cyberbullismo.

In riferimento al primo argomento, è stato proiettato il cortometraggio istituzionale realizzato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa intitolato 'Scriminante d’Amore', che affronta il tema specifico dell’azione di contrasto alla violenza contro le donne. Nel corso dell’incontro, una particolare attenzione è stata riservata alla figura della vittima del reato, evidenziando la fase della presa di coscienza e della consapevolezza, necessarie per poter intraprendere un percorso di uscita dal potenziale pericolo, che si concretizza nella denuncia o nel chiedere ausilio ai centri antiviolenza, rammentando, inoltre, l’esistenza del 1522, numero di pubblica utilità attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e finalizzato a fornire un primo punto di contatto per le vittime.

L’incontro ha riscosso grande interesse da parte dei giovani ed ha dato origine ad un dibattito con i Carabinieri, incentrato sui comportamenti ritenuti antisociali. Relativamente al secondo argomento sono state evidenziate le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti e, in particolare, è stato spiegato che il cyberbullismo è la manifestazione in rete del fenomeno più ampio del bullismo, caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.