Un mezzo ben evidente a tutti gli utenti della strada sosterà la mattina di giovedì 21 settembre in piazza Unità d’Italia a Pontedera e nel pomeriggio dello stesso giorno in piazza Timisoara a Fornacette. Sarà a servizio della Polizia locale dell’Unione Valdera e le sue funzioni saranno duplici. Infatti, da un lato, grazie al supporto informativo fornito dagli agenti della Municipale, aiuterà a promuovere la campagna di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sul corretto utilizzo di veicoli di nuova generazione quali monopattini e biciclette elettriche.

Dall’altro lato lo stesso mezzo sarà adeguatamente equipaggiato per accertare che questi velocipedi non abbiano subito manomissioni, ma anche per monitorare lo stato di manutenzione dei veicoli circolanti attraverso l’uso del Centro di Revisione Mobile (CMR). Questa iniziativa rientra nella settimana dedicata al controllo su strada dei veicoli Commerciali e delle e-bike e coinvolgerà le pattuglie della Polizia locale che affiancate da un team specializzato del MIT attiveranno controlli tecnici-amministrativi su strada come sopra descritto.

L’occasione sarà propizia anche per informare la cittadinanza sulle gravi conseguenze, non solo sanzionatorie, che si configurano quando ci si pone alla guida di un veicolo manomesso e che pertanto risulti non più un semplice velocipede ma più propriamente un ciclomotore, con tutte le conseguenze del caso (obbligo del casco, dell’immatricolazione, dell’assicurazione, della patente per la conduzione del veicolo, ecc.).

Il progetto di collaborazione nasce in continuità ad un percorso avviato da circa un anno tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed Enti Locali con l’intento di innalzare i livelli di sicurezza delle strade urbane ed extraurbane. L’ambizione è quella di rafforzare i controlli su strada per innalzare i livelli di sicurezza, offrendo presidio anche sulle problematiche di viabilità proprie della rete urbana. In ambito urbano l’attenzione dei controlli sarà infatti concentrata sui veicoli elettrici il cui uso è in forte espansione, in modo da collocare sul territorio ulteriori presidi e accrescere la cultura del rispetto reciproco tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.