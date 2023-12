Parte '#SOSteniAMO': la campagna di sensibilizzazione per il commercio a Marina di Pisa

E' un messaggio d'amore e allo stesso tempo un grido d'allarme quello di '#SOSteniAMOmarinadipisa', la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Confcommercio Provincia di Pisa per sostenere e supportare attività e commercianti di Marina di Pisa dopo le devastanti mareggiate del 3 novembre e del 2 dicembre che hanno provocato gravissimi danni a negozi, locali e stabilimenti balneari mettendo.

"Vieni, compra, ordina e consuma, aiutiamo il paese a risollevarsi, il messaggio che da oggi lanciamo sui canali social e direttamente nelle attività di Marina di Pisa - le parole del presidente di Confcommercio Stefano Maestri Accesi - Confcommercio c'è anche nel quotidiano, impegniamoci tutti ad andare a Marina a prendere un caffè, un pranzo e una cena in più, fare gli acquisti di Natale con un occhio di riguardo per il nostro litorale".

"Siamo al fianco dei cittadini e dei commercianti del litorale, e questo è il momento di dare ciascuno una mano per quello che può fare" dichiara il vicesindaco del comune di Pisa Raffaele Latrofa. "Ci fa piacere dare il nostro supporto a questa iniziativa più che lodevole, con un messaggio ai nostri concittadini di riuscire a spendere qualcosa in più sul litorale pisano, perché davvero queste attività sono in difficoltà".

"Un intervento è quanto meno necessario per dare sicurezza e futuro a Marina di Pisa, ma non ho dubbi che ci riprenderemo" le parole di fiducia di Fabrizio Fontani, presidente del Sib Confcommercio. "Abbiamo davvero tanto bisogno, sosteniamo Marina di Pisa, sosteniamo e investiamo su Marina di Pisa e sul litorale" questo l'invito di Luca Ravagni, presidente di Conflitorale Confcommercio a tutti coloro che amano il litorale pisano.

"L'obiettivo è quello di provare a passare dalle negatività vissute a partire dallo scorso 3 novembre, alla positività di un momento particolare dell'anno come il Natale. Questa campagna social aspira a portare più persone possibile a Marina di Pisa. Un segnale forte per invitare tutti, cittadini di Pisa, dei comuni e dei territori vicini, turisti e visitatori a non lasciare sole le attività colpite dall'evento più drammatico degli ultimi decenni".

'#SOSteniaAMOmarinadipisa'. Ogni persona potrà inviare al numero whatsapp 050 7846611 o all'indirizzo mail social@confcommerciopisa.it foto, video o dirette con la locandina e i volantini che sarà possibile trovare direttamente all'interno delle attività commerciali e nei locali, contribuendo in prima persona a promuovere l'iniziativa.